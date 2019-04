Meghan Markle y el príncipe Harry 'le arrebatan' la cuenta de Instagram a un hombre de Sussex

La cuenta de Instagram oficial de Meghan Markle y el príncipe Harry echó a rodar hace tan solo dos días. En este breve espacio de tiempo, los duques de Sussex ya cuentan con más de 3,8 millones de seguidores, pero también con un pequeño escándalo. Y es que hay un hombre en Sussex, llamado Kevin Keiley (55), que ha perdido el nombre de su perfil en la red social en favor de los duques y sin previo aviso.

Resulta que este señor poseía desde hace años una cuenta en Instagram bajo el nombre de @sussexroyal, en referencia a su lugar de residencia y su pasión por el equipo de fútbol Reading FC, apocado como los Royals. Pues bien, se trata del mismo que escogieron desde la Casa Real británica para titular el nuevo perfil compartido por Harry y Meghan. La coincidencia ha propiciado que a Kevin le hayan arrebatado el nombre de su cuenta.

Keiley ha hablado de lo sucedido ante los medios ingleses: "Me sorprendió un poco. Todavía tengo mi Twitter, pero ayer mi hijo me envió un mensaje de texto que decía: 'Jaja, has perdido tu cuenta de Instagram', y yo dije: '¿De qué estás hablando?'".

Según su versión, Instagram cambió el nombre de su cuenta porque estaba "inactiva", lo que proporciona el derecho a la red social de cambiar el perfil que desee. Keiley lo entiende, pero le hubiera gustado que alguien se lo hubiera comunicado.

Pero como no hay mal que por bien no venga, en Twitter sí mantiene el mismo nombre de @sussexroyal, lo que le ha provocado un enorme aumento en el número de seguidores en estos últimos días. En su perfil, él deja claro que es el auténtico Sussexroyal.