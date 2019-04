Carlota Corredera cree que a Isabel Pantoja le irá bien participar en Supervivientes

"Le iría bien bajarse del pedestal en el que está", ha dicho la presentadora de Sálvame, que ha opinado abiertamente sobre la participación que la tonadillera negocia para entrar en el reality de Telecinco.

La edición de 2019 de Supervivientes ya tiene confirmados algunos concursantes que competirán por el maletín sobreviviendo a pruebas, peligros y enemigos en la isla hondureña. Chelo García Cortés o Colate son algunos de los atrevidos que se jugarán los 200.000 euros del premio, pero el nombre que ha revolucionado el mundo del corazón y el panorama audiovisual es el de Isabel Pantoja. Desde que la revista Semana contara desde su portada que la madre de Kiko estaba en conversaciones con la cadena, casi no se habla de otra cosa.

A estas alturas, nadie duda de que las negociaciones existen, y la mejor prueba la dicta el sentido común: días después de saltar la bomba ni ella ni Mediaset han desmentido la noticia.

Lo que ocurra finalmente dependerá de las condiciones económicas y otros aspectos del acuerdo entre las partes. Pocos dudan ya de que Paolo Vasile ha puesto sobre la mesa una oferta a la tonadillera que, de ser aceptada, seguirá los pasos de sus hijos y su sobrina en Supervivientes.

Carlota Corredera considera esta información como "la noticia del corazón del año". Según la presentadora de Sálvame, millones de espectadores contemplarían desde la comodidad de su sofá a Isabel Pantoja pasando penurias y calamidades, lo cual no tiene por qué restarle prestigio . "Cobrar los cachés que se dice que va a cobrar no me parece decadencia", aclaró Corredera durante la `presentación de Brigada Costa del Sol.

Corredera considera que la participación de la tonadillera en Supervivientes podría ayudarla a conectar con el público: "Todo lo que Isabel haga para acercarse a la gente y bajarse de ese pedestal en el que ella está siempre va a beneficiarle", declaró la presentadora.