María José Suárez, demandada por una clínica: "Me sorprende y me abochorna"

María José Suárez se enfrenta a un nuevo problema judicial. Sólo dos semanas después de haber sido interceptada en el aeropuerto de Barajas y trasladada a los juzgados por unas multas de tráfico sin pagar, tendrá que hacer frente a la demanda que ha interpuesto contra ella una clínica.

Según publica el diario 20 minutos, una clínica ha demandado a la ex de Feliciano López, que ahora vive feliz en la República Dominicana. Los motivos de esta decisión se desconocen y María José Suárez no ha querido dar explicaciones por el momento: "Todo esto me sorprende y me abochorna", ha dicho únicamente.

La Miss España atravesaba uno de los mejores momentos de su vida: en sólo tres años, abrió una empresa, tuvo a su primer hijo, el pequeño Elías, y se casó con el financiero catalán Jordi Nieto. El pasado 19 de marzo se convirtió en noticia cuando, recién llegada al aeropuerto de Madrid Barajas, los policías detectaban en el registro que la modelo tenía impagadas unas infracciones de tráfico y la trasladaron a los juzgados de Plaza Castilla, donde se personó de inmediato su abogado.

La noticia causó tanto revuelo (ya que ella lo negó en un primer momento y luego alegó que había acudido a los juzgados para denunciar la pérdida de unas maletas) que María José Suárez decidió enviar un comunicado: "Mediante el presente comunicado se quiere informar a los medios que Dña. María José Suárez Benítez ha tenido una incidencia de regularización de una sanción de tráfico que le fue notificada en su domicilio de Sevilla el día 23 de enero de 2017, no teniendo ella constancia de la misma ya que mi representada se encontraba residiendo en esos momentos en su domicilio de República Dominicana (...) María José Suárez acude a la Comisaría de Policía a su llegada a la terminal del Aeropuerto de Madrid Barajas el día 19 de marzo a las 7.30 h. de la mañana para denunciar el extravío de una maleta y allí le comunican la incidencia antes referida, motivo por el que contacta con su despacho de abogados ante el desconocimiento de la situación, quedando la incidencia solucionada horas más tarde".