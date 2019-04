María Lapiedra y Gustavo González: lunes de pasión en casa de ella

María Lapiedra y su tragicomedia en fascículos con el reportero Gustavo González continúa y es la propia actriz porno la encargada de desvelar la última hora sobre ellos: "El lunes no tenía Sálvame y me dijo:¡¿Me puedo quedar?". Sin embargo, el paparazzi sostiene públicamente que no tiene intención de retomar su relación. ¿Será esta la definitiva?

María Lapiedra y Gustavo han protagonizado uno de los romances más cuestionados de todos los tiempos. La actriz del cine porno y el fotógrafo han anunciado tantas veces su ruptura, volviendo pocos días después, que es complicado saber cómo están y si la relación sigue o no.

Recordemos el fin de semana de escapada que protagonizaron hace pocas semanas después de anunciar y vender su ruptura.

¿Otra oportunidad?

Pese a haber dicho que lo suyo no tenía solución, María Lapiedra ha reconocido que de nuevo se han dado otra oportunidad. "Lo vamos a intentar pero no estamos juntos definitivamente", asegura la actriz.