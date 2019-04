Macarena Gómez regala una alpaca a su familia y los animalistas estallan: "No es un juguete"

Macarena Gómez ha tirado de originalidad y ha regalado a su marido, Aldo Comas, y a su hijo, el pequeño Dante, nada menos que una alpaca. La actriz ha mostrado al curioso animal en las redes sociales, donde muchos animalistas le han reprochado su compra y lo han tachado de "excentricidad".

"Paco, el Conquistador, un nuevo miembro en la familia. Regalo de cumple a los hombres de la casa", decía la propia Macarena en Instagram bajo la imagen en la que aparece en mitad del campo mientras sujeta con una correa a la alpaca macho.

El post ha recibido fuertes críticas por parte de sus seguidores, que han desaprobado la actitud de la actriz de La que se avecina. "¡Los animales no se regalan!", "qué frívolos. Pobre animal, no es un juguete", "¿pero qué necesidad? Me parece una excentricidad, me da penita el animal", le decían a la actriz. Otros incluso le acusaban de "promover el tráfico de animales". "Te has lucido", "espero que sea una broma" o "deberías devolver ese animal", sentenciaban algunos.

También había quienes han defendido a la intérprete y han contestado a los que le atacaban: "Es un animal domesticado durante siglos como la gallina, el perro o el gato", "muy bonito regalo", o "está muy lindo Paco".

La alpaca es un animal domesticado y estrechamente relacionado con la familia del camello. Tienen gran presencia en Perú y en otros países andinos. No es fácil encontrarlas, por lo que su precio varía desde los 6.000 euros si es una hembra hasta los más de 1.000 euros si se trata de un macho, como sucede en el caso de Macarena. También se necesita un gran terreno para su cuidado y hay empresas que cifran el mantenimiento de este animal en unos 120 euros al mes.