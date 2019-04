Laura Escanes y Risto Mejide dividen a las redes con el nombre de su hija, Roma

Laura Escanes (22) y Risto Mejide (44) han desvelado este miércoles que el bebé que esperan será una niña y que ya han elegido un nombre para ella: Roma, como su ciudad favorita. "Hace casi un año estábamos en nuestra ciudad favorita pidiendo un deseo. No recuerdo qué pedimos en ese momento, pero hay una cosa que sí sabíamos: si algún día teníamos una hija, se llamaría Roma. Y ahora todos nuestros deseos se están cumpliendo. Ahora, Roma ya no es una ciudad para nosotros... es muchísimo más. Pequeña Roma, ¿cómo puede ser que te queramos tan pronto?", ha escrito la modelo en su Instagram.

El publicista no ha querido ser menos y también ha comunicado la buena noticia a sus seguidores: "Eterna. Te esperamos desde antes de saber que te esperábamos".

Las reacciones de sus fans no han tardado en llegar ni el debate tampoco entre los que se sienten fascinados por el nombre y los que no lo aprueban en absoluto: "Esto no es un nombre"; "Pues a mí me encanta, es súper original y además, Roma es Amor al revés".

Cuando te enteras que tu perra se llama como la futura hija de laura escanes y risto pic.twitter.com/aIXECFfFnQ — Cayet(ana) Fontán (@LePetiteFont) 3 de abril de 2019

Si ya es putada de por si tener a Risto y a Laura Escanes de padres, imagínate llamarte Roma como van a ponerle a la criatura. — Ana (@Kafki_ana) 3 de abril de 2019

La hija de risto y laura escanes se va a llamar roma... menos mal que no se fueron de viaje a antananaribo — marta (@martacereceda1) 3 de abril de 2019