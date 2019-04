Alejandro Sanz, en el hospital por una neumonía

El cantante Alejandro Sanz ha cancelado la promoción de su disco, prevista para estos días en España. ¿El motivo? Una neumonía que le obligó a pasar por el hospital: "Una neumonía me ha obligado a suspender temporalmente todas las actividades programadas para el lanzamiento de el disco, los medios, mis fans me esperaban y no hay peor sensación que no llegar donde eres esperado", ha escrito.

Alejandro Sanz aterrizó este martes en Madrid para cumplir con sus compromisos laborales, pero se sintió indispuesto y acudió a un hospital, donde le diagnosticaron una neumonía. El equipo médico le recomendó reposo absoluto y ya se encuentra en casa: "Es cuestión de días pero aún así tengo que curarme bien para retomar con más ganas aún hasta rendir el 1000% en la gira", ha explicado en Instagram. Su amigo Pablo Motos, que le esperaba esta semana en El Hormiguero, ha desvelado que "está en la cama, jodido".