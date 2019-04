Isabel Jiménez, amiga y socia de Sara Carbonero, ha dado a luz a su primer hijo

La periodista Isabel Jiménez (36) ya es mamá. La amiga y socia de Sara Carbonero ha dado a luz a su primer hijo este miércoles, sólo cuatro días después de cogerse la baja médica a la espera de que llegara el feliz momento.

La llegada del bebé estaba prevista para mediados de mes, por lo que todo apunta a que se ha adelantado unos días. Aún así, la feliz mamá lo tenía ya todo preparado y confesaba estar un poco nerviosa: "Los días previos estaré atacada, pero en estos momentos no, porque conozco a los médicos que me tratan y me dicen que he respondido bien a todo, he procurado engordar lo justo, y el resto va bien porque sigo haciendo pilates y ejercicios para embarazadas", dijo hace un par de semanas.

El primer hijo de Isabel Jiménez y su marido, Alejandro Cruz, ha sido un niño que se llamará Hugo: "El padre quería que se llamase Álex, como él, pero a mí no me parecía, de manera que buscamos un nombre corto: nos gustó ese", desveló ella.