Carmen Lomana hunde el fichaje de su hermano en Vox: "Ni tiene preparación ni ha estado jamás en Albacete"

La socialité ha estallado ante la avalancha de fichajes populistas de los partidos políticos de cara a las próximas elecciones: "El Congreso va a parecer un parque temático". Uno de los más sorprendentes fue el de su hermano, Rafa Lomana, que se presenta por Vox en Albacete: "No lo entiendo, ni tiene preparación ni ha estado en toda su vida en Albacete", ha dicho Carmen Lomana.

La empresaria, que no mantiene relación con su hermano Rafa por cuestiones familiares desde hace más de 10 años, ha arremetido contra el fichaje de éste, y otras caras conocidas como la de Miguel Abellán, por Vox: "El Congreso va a ser un parque temático, va gente de lo más variada. Yo quisiera saber qué preparación llevan todos estos fichajes, deberían tener preparación y estudios para el cargo que van a desempeñar. Esto es muy poco serio y lo peor es que lo pagamos todos", ha explicado en Espejo Público.

Además Lomana, que estuvo vinculada a Vox en las pasadas elecciones, ha querido dejar claro que ya no tiene nada que ver con el partido de Santiago Abascal: "Fue un error mi vinculación con Vox, me pidieron que me uniera para darle visibilidad al partido cuando estaba naciendo y lo hice por hacer un favor, pero no compartía el ideario y me arrepiento de haberlo hecho", ha confesado.