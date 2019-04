El príncipe Harry y Meghan Markle, enfadados con los medios por reventarles su escapada nocturna secreta

La Familia Real británica ha denunciado en alguna ocasión el acoso que sufren desde hace tiempo el príncipe Harry y su mujer, Meghan Markle. Hay veces que son ellos mismos los que se han quejado de la excesiva atención que les dispensan los medios. El pasado viernes volvieron a sentir la presión de la prensa durante una escapada nocturna y, a priori, secreta.

El nieto de Isabel II y la ex actriz acudieron a Ilapothecary, un centro de belleza ubicado en Kensington, y a la salida les esperaban varios de paparazzis, que comenzaron a fotografiarles. En ese momento, Harry mostró su enfado tapándose la cara, mientras su esposa prefería caminar en un segundo plano.

Lea también - A Meghan Markle le amargan la baja maternal: un productor de cine porno asegura que existe un vídeo sexual suyo

El malestar de los duques de Sussex con la situación fue tal que los medios británicos decidieron no publicar dichas imágenes, según ha confesado Russell Myers, periodista del Daily Mirror: "A los periódicos británicos se les ofrecieron estas fotos el sábado y decidieron no publicarlas porque tanto Meghan como Harry están profundamente descontentos de que se hicieran. Elegimos no publicarlas por respeto a ellos", ha explicado.

Meghan Markle's self-care outfit is complete with these supercute sneakers ???????? https://t.co/yOxOKyv6zT — POPSUGAR (@POPSUGAR) 2 de abril de 2019

La negativa de los medios ingleses no fue compartida por los estadounidenses. El portal Popsugar, que no tiene vínculo alguno con la Casa Real, no tuvo mayor inconveniente en publicar las instantáneas, provocando así su revelación al mundo.