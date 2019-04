Mick Jagger será operado del corazón este viernes en Nueva York: "Lo siento por mis fans"

Mick Jagger (75) se someterá a una cirugía para reemplazar sus válvulas cardíacas este viernes en Nueva York. Los Rolling Stones anunciaron la semana pasada el aplazamiento de su próxima gira No Filter por Estados Unidos y él ha pedido perdón a sus fans: "Lo siento mucho".

Mick Jagger viajará a Nueva York para ser intervenido quirúrgicamente este viernes. La intervención consiste en implantar un 'stent', un elemento metálico que resuelve la obstrucción de las arterias coronarias. Se espera que la recuperación sea rápida y le permita volver a los escenarios en verano.

La gira se ha suspendido hasta nuevo aviso y los Rolling Stones se han disculpado a través de las redes sociales, asegurando que quienes hayan adquirido las entradas para sus conciertos podrán utilizarlas cuando se anuncie el calendario definitivo de los conciertos.

I'm so sorry to all our fans in America & Canada with tickets. I really hate letting you down like this.

I'm devastated for having to postpone the tour but I will be working very hard to be back on stage as soon as I can. Once again, huge apologies to everyone.