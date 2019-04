Marhuenda estalla contra Francisco: "No me gusta este Papa, es un populista"

"Mi felicitación a Jordi Évole por la exclusiva mundial. Pero a mí no me gusta este Papa. De hecho le gusta a todo el que quiere quemar una Iglesia. Hace cosas muy raras. Es un populista, un peronista", dice el director de La Razón tras la entrevista que el Follonero hizo al Pontífice este domingo en el programa Salvados de laSexta. El periodista, que se declara católico, asegura que él prefería a Benedicto XVI

El director del rotativo madrileño lanzaba esta mañana el tuit que da título a este post, pero luego ha insistido en su postura contra Bergoglio hasta machacar al geredero de Pedro, Vicario de Cristo en la Tierra y, para los católicos, infalible. "Soy católico pero no estoy de acuerdo con lo que dice este Papa", decía con total claridad. "Es un Para que gusta muchísimo a los ateos, a los que no creen en Dios", repetía Marhuenda esta tarde en la misma cadena que emitió la entrevista. "Este Papa habla de imigración, y a todos nos duelen las concertinas, y a todos nos duele ver gente morir por intentar llegar, pero tampoco da ninguna solución", argumentaba Francisco Marhuenda. "¿Qué vengan cuántos: 35.000, 500.000?", se preguntaba el periodista. "Me parece demagógico, y yo prefería a Juan Pablo II, que gustaba a todo el mundo, incluida la izquierda", añadía. "No tienes por qué dejar de ser católico porque el Papa no te convenza al cien por cien", matizaba. El Papa, en su conversación con Jordi Évole, aconsejaba a los católicos españoles que no estén de acuerdo con él en el tema de la inmigración "que lean el Evangelio", a lo que Marhuenda contesta: "Los muros son un error, pero la política d epuertas abiertas también es un error". El periodista dice que lo que hay que hacer es actuar en los países de origen y asegura que eso es lo que debería decir Su Santidad.

Sobre la Memoria Histórica, otro asunto que se trató en la entrevista de Salvados, el Papa reivindicaba el derecho de las familias y de la sociedad "a recuperar sus cadáveres" y afirmaba que "una sociedad no puede sonreír al futuro teniendo sus muertos escondidos" pero no quiso hablar de la exhumación de Franco: "No tengo opinión", dijo. Akl respecto, Marhuenda recuerda que Argentina "vivió una dictadura terrible" y apunta que "desaparecieron algunos jesuitas de la diócesis de Su Santidad", tal vez dejando caer algún tipo de responsabilidad de Francisco, sin llamarle delator pero rozando polémicas que han existido en este sentido desde que fue nombrado Obispo de Roma. "El heredero de San Pedro tiene que ser coherente con la historia, y en España se produjo la mayor persecución contra católicos de la historia, con 20.000 católicos brutalmente asesinados", dijo Marhuenda en relación con la situación en la España previa a la Guerra Civil y durante la contienda."Hablo de curas, monjas, y cosas terribles que no voy a decir enantena", manifestaba Marhuenda.