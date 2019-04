A Helen Lindes se le complica el embarazo en la recta final: "Se ha convertido en una odisea"

Helen Lindes, que dará a luz a su segundo hijo en mayo, ha confesado que la recta final de su embarazo está siendo "una odisea". ¿El motivo? Una pubalgia unida a lumbalgia que la obligan a guardar reposo, no coger peso y no realizar movimientos bruscos.

"Normalmente no me gusta quejarme de mis dolencias, no suelo mostrar de cara al público o en mis redes sociales si estoy enferma, pero creo que esta vez haré una excepción porque no siempre es todo de color de rosa en el embarazo", ha dicho Helen Lindes en Hola. "Llevo sufriendo lumbalgia y pubalgia desde que cumplí el sexto mes de embarazo. El dolor me acompaña día y noche y me impide hacer ciertos gestos cotidianos a los que nunca antes había prestado atención: subir y bajar del coche, levantarme del sofá, darme la vuelta en la cama, caminar o coger a mi hijo en brazos se ha convertido en toda una odisea".

La modelo, que ya es madre de Alan, de dos años, desvela que lo único que calma sus molestias es una faja especial y que ha tenido que aprender a relajarse y a delegar responsabilidades, especial en su marido, el jugador de Real Madrid Baloncesto Rudy Fernández: "Está siendo de gran ayuda".

Además, a las molestias de Helen se ha unido también una mudanza, ya que la modelo canaria y su chico han comprado una magnífica casa a las afueras de Madrid donde criarán a sus dos hijos, Alan y una niña que vendrá al mundo a mediados de mayo y de cuyo nombre solo se sabe la inicial: A.