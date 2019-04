Elton John se une al boicot de George Clooney contra el sultán de Brunei por la lapidación de homosexuales

Se llama Muda Hassanal Bolkiah y acaba de endurecer la legislación en contra de la comunidad LGTBI en Brunei: si hasta ahora la homosexualidad estaba prohibida, ahora será castigada con la pena de muerte. George Clooney fue el primero en levantar la voz contra esta terrible medida y Elton John se ha unido a su causa.

El cantante, casado con David Furnish y padre de dos hijos por gestación subrogada, ha felicitado a Clooney públicamente por rebelarse contra el sultán de Brunei: "Felicito a mi amigo, George Clooney, por posicionarse contra la discriminación y la intolerancia contra los homosexuales que tiene lugar en la nación de Brunei, un lugar donde los homosexuales son brutalmente atacados o algo peor", ha escrito en Twitter. "Creo que ser amado y poder amar como elegimos es un derecho humano básico. A donde sea que vayamos mi esposo David y yo merecemos ser tratados con dignidad y respeto, al igual que todos y cada uno de los millones de personas LGBT en todo el mundo", ha dicho.

I believe that love is love and being able to love as we choose is a basic human right. Wherever we go, my husband David and I deserve to be treated with dignity and respect - as do each and every one of the millions of LGBTQ+ people around the world.