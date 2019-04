Aitana desmiente haber comprado la casa de Blanca Suárez por 450.000 euros

Aitana Ocaña (19) ha salido al paso de las últimas informaciones que apuntaban a que había adquirido la casa de Blanca Suárez, situada en Madrid. La triunfita vive allí desde hace meses y algunos medios han señalado que había comprado la vivienda por 450.000 euros. La propia cantante ha desmentido la información en Twitter.

"Me acabó de enterar que me he comprado una casa oye", escribió Aitana en su cuenta de Twitter, tratando la noticia con ironía. Poco después, la artista catalana volvió a tirar de humor para negar la mayor: "Ayer mi mejor amiga me habló para preguntarme si me había comprado un piso... mi respuesta fue la siguiente", dijo la ex novia de Luis Cepeda bajo una imagen en la que aparece con un curioso gesto.

me acabo de enterar de que me he comprado una casa oye — Aitana (@Aitanax) 30 de marzo de 2019

ayer mi mejor amiga me habló para preguntarme si me había comprado un piso... mi respuesta fue la siguiente pic.twitter.com/DOBCiUZAYA — Aitana (@Aitanax) 31 de marzo de 2019

Así las cosas, parece que Aitana continúa residiendo en la casa de Blanca, ubicada en el barrio de Salamanca, pero no ha comprado la vivienda. La cantante paga 1.300 euros al mes de alquiler a la actriz por su piso, un inmueble reformado de dos habitaciones.

La propia Aitana ha mostrado a sus 1,8 millones de seguidores en Instagram algunos rincones de su hogar, mostrando que está completamente adaptada a su vida en Madrid, en el piso que, por el momento, sigue perteneciendo a Blanca Suárez.