Carolina de Mónaco recuerda a su amigo Karl Lagerfeld en el Baile de la Rosa

Vestida de Chanel, la princesa monegasca recuerda los años en los que posaba del brazo del diseñador fallecido en esta velada tan especial para el principado. Qué mejor homenaje hacia el modisto alemán que exhibir uno de sus diseños. También hubo un toque nostálgico para su madre, Grace Kelly, cuyo collar ha lucido por primera vez: El collar de tres vueltas de perlas cultivadas fue comprado en la tienda de Van Cleef & Arpels de Nueva York en 1956, junto con un anillo, un par de pendientes y una pulsera. El príncipe Rainiero obsequió a la protagonista de Mogambo como regalo de boda, cuando aún no estaban casados.

Karl Lagerfeld no estaba y sin embargo ha sido el gran protagonista del Baile de la Rosa que este sábado se celebraba en Mónaco. El príncipe Alberto de Mónaco no acudió con su esposa Charlene, sino con su hermana la princesa Carolina, que recordaba a su gran amigo, fallecido el pasado febrero, vistiendo uno de sus diseños. Carolina eligió el look número 40 de alta costura de Primavera Verano 2019. Pertenece a la colección que Chanel presentó en el Grand Palais de París transformado en una playa; el último desfile en el que apareció el director creativo de la maison francesa a saludar.

