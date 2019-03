Liz, de 'Gran Hermano', niega su relación con Courtois: "No le conozco de nada"

La tertuliana, a la que algunos medios deportivos relacionaron con Thibaut Courtois tras el escándalo de Alba Carrillo, ha roto su silencio para desmentir las informaciones: "No somos pareja, no le conozco de nada".

Muy enfadada, Liz Emiliano ha asegurado que se trata de una información delicada que ha hecho daño a su círculo más cercano: "Son tonterías que se publican y que afectan a terceras personas, porque yo tengo una vida fuera de la televisión y tengo una familia. Me parece fatal que pasen estas cosas".

Lea también: Alba Carrillo, tras el huracán Courtois: "Lo estoy pasando muy mal"

Los rumores sobre la supuesta relación entre Liz y Thibaut Courtois comenzaron poco después de que vieran la luz unas fotografías del guardameta belga con Alba Carrillo. Los seguidores del madridista culparon a la ex de Feliciano López de los malos resultados del Real Madrid en el campo y la modelo recibió decenas de insultos en las redes sociales. Después de que Courtois renegase de ella públicamente ("No somos novios ni lo vamos a ser"), Alba Carrillo hizo cruz y raya. De hecho, este mismo jueves Alba Carrillo estalló contra el portero: "Vigila tu pito, que tienes la bragueta demasiado suelta. Muy mal, señor Courtois, yo siempre te he defendido".