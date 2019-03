Cara Delevingne habla de sexo: "Me resulta difícil recibir placer, prefiero darlo yo"

La modelo británica Cara Delevingne ha confesado que sus relaciones sexuales no son del todo satisfactorias y que el problema reside en ella: "Soy muy buena dando amor, pero no lo soy tanto a la hora de recibirlo. Lo mismo me ocurre en cama. Me resulta difícil recibir placer y que me den amor, pero me gusta darlo".

La top ha confesado que le costó mucho aceptar su sexualidad: "La películas, el mundo de la fantasía y los libros resultaron fundamentales para mí y aprendí muchas lecciones de todo ello. Ese el motivo por el que nunca quise aceptar mi sexualidad. Todas las princesas de Disney quieren a hombres y esa es la única manera que existe. Y yo no voy a ser una princesa si no me gustan los hombres".

Afortunadamente, aquella época quedó atrás y ahora disfruta del amor y del sexo con total libertad. Desde el pasado verano, Cara Delevignge comparte su vida con la actriz Ashley Benson, de Pequeñas Mentirosas, con la que ahora disfruta de una vida más casera: "Solía ir a clubs, pero prefiero tener sexo antes que salir por ahí", ha dicho Cara en el podcast RuPaul: What's the Tee.