Miss Perú 2019 pierde la corona tras filtrarse un vídeo en el que aparece borracha y vomitando

Anyella Grados fue elegida la mujer más bella de Perú el pasado mes de octubre pero la corona no le ha durado ni seis meses. Este miércoles, la organización del certamen la ha destituido tras la filtración de un vídeo en el que la Miss aparece completamente borracha y vomitando en carnavales.

Las imágenes han aparecido en Facebook y no dejan en buen lugar a Miss Perú 2019: "Es una conducta inaceptable. Ha violado las normas de la organización de mantener una conducta intachable y no estar involucrada en actos que puedan dañar la imagen del título Miss Perú", ha dicho Jessica Newton, organizadora del concurso, quien tomó la decisión de destituir a Grados junto con la organización de Miss Universo. "Ha tocado evaluar los hechos y tomar una decisión justa para todas las personas involucradas en este tema. No estaba preparada para llevar esta corona, no se trata de hacerle daño a nadie", ha explicado.

Por su parte, Anyella Grados ha emitido un comunicado en el que desvela que tomará medidas legales contra Camila Canicoba, Miss Ten Perú, quien filtró el vídeo con la intención de "reportar la actitud" de la Miss Perú para que pudieran "tomarse medidas".

Ella también perdió su corona por asistir a la discoteca sin permiso de la organización junto a la ex Miss Perú y a la ganadora de otro concurso de belleza.