El brutal ataque de Alba Carrillo a Thibaut Courtois: "Vigila tu pito, tienes la bragueta demasiado suelta"

Alba Carrillo ha protagonizado un brutal ataque contra su ex novio, el portero Thibaut Courtois, después de que este hablara de su relación durante su entrevista con el periodista Jose Ramón de la Morena este miércoles en El transistor de Onda Cero. La modelo se ha mostrado muy enfadada con el guardameta y le ha dicho todo lo que piensa sin filtro en el programa Ya es mediodía.

"Si tienes dos hijos, vigila tu pito", ha comenzado diciendo Alba, que respondía a las declaraciones de Courtois, quien dijo que el escándalo que se formó con su idilio podría afectar a sus dos vástagos en el futuro. "Muy feo, señor Courtois. Tienes la bragueta demasiado suelta", ha añadido.

La ex mujer de Feliciano López también se ha mostrado muy enfadada con José Ramón de la Morena, quien se refirió a ella como "señorita" y dijo que "a ella le había venido muy bien" el idilio con el portero. Alba ha contestado al locutor de radio: "Vaya tela, De la Morena, como es amigo de todos mis ex... Yo soy una señora con mayúsculas", declaraba Carrillo, que le reprochaba a Courtois: "Deberías haber dicho que soy una señora con mayúsculas"

Antes de terminar, Alba ha dejado otro recadito al guardameta del Madrid: "No te estás concentrando en el fútbol, que el otro día te metieron un gol con Bélgica...", comentaba en referencia a la cantada que hizo hace unos días el portero con la selección belga. "Me has vuelto a dejar por los suelos", concluía.