Sergio Ramos y Pilar Rubio amplían su colección de arte con un valioso cuadro

Sergio Ramos y su prometida, Pilar Rubio, son unos grandes apasionados del arte. El central del Real Madrid ha dado muestra de su gusto por la pintura en las redes sociales e incluso llegó a declarar que no había "mejor manera de invertir que hacerlo en arte". Ahora, ambos han adquirido un nuevo cuadro para su colección.

Se trata de una obra de Phil Frost, artista nacido en Nueva York en 1973 y referente de un movimiento callejero que se asemeja al graffitti. Los cuadros del pintor van desde los cientos de euros hasta los 40.000, si bien es cierto que por el momento se desconoce cuánto han pagado Pilar y Sergio por este 'caprichito'.

El propio defensa blanco ha presumido de su nueva adquisición en las redes sociales: "Estoy muy feliz de compartir nuestra última adquisición para la colección Sergio Ramos: 'Lineage of Continuum', del artista autodidacta estadounidense Phil Frost. Me conmueve mucho su trabajo y personalidad con la que me siento muy identificado", decía Ramos junto a dos imágenes en las que aparece frente a la obra, expuesta el año pasado en ARCO.

El prometido de Pilar Rubio, asimismo, destacaba en su post algunos rasgos de las pinturas de Frost: "Combinan la crudeza y el borde arenoso de la calle a través de materiales encontrados, con la elegancia de su estética pictórica", explicaba antes de agradecer el consejo de adquirirlo a Fer Francés, uno de sus socios en la galería madrileña: "Gracias, hermano por tu honesto consejo. ¡Abrazos cálidos!", escribía.

Gracias a Fer Francés también conoció al artista sevillano Manuel León Moreno, de quien ha adquirido varias obras de arte. El pasado mes de noviembre, Sergio publicó una instantánea junto a él en Instagram: "En el estudio de mi buen amigo Manuel León Moreno, uno de los artistas españoles más talentosos y con más proyección. Su obra Ciegos que guían a ciegos (última en formar parte de mi colección) hace alusión a los líderes del mundo tomando como referencia un lienzo de Brueghel, El Viejo", desvelaba.