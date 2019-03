El lado más canalla de Albert Rivera: "Me hacía el dormido por las noches para no cambiar el pañal a mi hija"

Comienza la ronda de políticos por los platós de televisión para ir calentando la campaña electoral. Si el lunes fue Pablo Iglesias quien desplegó sus armas para ganar simpatías, este miércoles fue Albert Rivera quien trató de conquistar al pueblo llano. Ambos eligieron la misma estrategia, mostrar su lado más tierno hablando de sus hijos. El de Ciudadanos, que tiene una niña de siete años, lanzó algunos consejos para su rival, que se encuentra en plena vorágine de biberones y pañales: "A veces hay que hacerse el dormido por la noche para no cambiar un pañal, que lo hace todo el mundo y yo, también". Y añadió: "Y cuidado con los pañales que cuando llevan buenos 'recados', que puede caerse algo".

Albert Rivera mostró su lado más divertido el El Hormiguero de Pablo Motos hablando sobre Daniela, su hija: "Peppa Pig ha vivido en mi casa. Pocoyó en su día, la patrulla canina... A mí Peppa Pig me molaba mucho, ahora mi hija reniega de ella porque va de mayor, pero soy muy fan de Peppa", comentó. "La Patrulla canina no me gusta tanto y, por supuesto, Frozen vivía con nosotros todos los días. Los padres nos tenemos que tragar todo eso, pero a mí lo de los dibujos no me parece mal, me gustan", dijo.

El catalán, que no dijo ni mú sobre su relación con Malú, sí confesó que no suele llevar dinero en efectivo porque es muy dado a perder la cartera: "En efectivo llevo poco, 20 euros o algo así, porque pierdo habitualmente la cartera, soy bastante dejado para eso. La mejor manera de no arriesgar es no llevar mucho dinero en efectivo. Cancelas las tarjetas y ya está", afirmó. Seguro que en su nuevo barrio no se la va a robar nadie: Rivera acaba de mudarse con Malú a La Finca, una de las zonas más exclusivas de Madrid. Además, su casera, Susana García Cereceda, les ha hecho un precio amigo con 3.500 euros de alquiler, muy inferior al que piden otros propietarios en la zona. Claro que de eso tampoco habló el de Ciudadanos.