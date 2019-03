Letizia se cubre los brazos tras las críticas recibidas en su última cena argentina

Los reyes de España han inaugurado en Córdoba (Argentina) el VIII Congreso Internacional de Lengua Española este miércoles. Allí, Letizia ha optado por reciclar un vestido de Massimo Dutti que le cubría unos brazos muy tonificados que no han pasado desapercibidos ni para los medios argentinos ni para las redes sociales.

Y es que el fabuloso vestido de Roberto Torretta que lució Letizia este martes en la cena que los reyes de España ofrecieron en honor a Mauricio Macri y Juliana Awada no fue el único protagonista de la velada. Los brazos de Letizia, que ella trabaja prácticamente a diario, se convirtieron en el objetivo de todas las miradas. Mientras que en Radio Mitre de Argentina hablan de los "brazos fitness" de la reina, el programa de televisión Morfi realizó un exhaustivo análisis de los "súper brazos" de Letizia y el digital Rouge los compara incluso con los de Madonna.

Lea también: Así es el espectacular hotel argentino en el que se han alojado Felipe y Letizia

Pero hay que decir que los medios fueron mucho más amables que el pueblo llano, que se dividió entre elogiarlos o criticarlos con dureza: "Me fastidian los brazos trabajados siempre en exposición de Letizia. Ok, ya los vimos, tiene bíceps y tríceps envidiables. Ahora ¡que se ponga un saquito, su Majestad!", "A Letizia le puedo prestar esos kilos que le faltan en los brazos para no parecer famélica", "Los brazos de Letizia son terribles", "Está obsesionada con su imagen"...

Tras el revuelo que se ha armado, Letizia ha optado por vestir en Córdoba un diseño de manga francesa. Se trata de un vestido de Massimo Dutti que estrenó el pasado mes de septiembre en Salamanca. Los ha combinado con zapatos de Magrit y cartera de Loewe. Como joyas los pendientes de oro blanco, diamantes y pequeñas aguamarinas de Bulgari, que la propia firma le regaló tras el nacimiento de la princesa Leonor en 2005.

Acompañados de Macri y Juliana Awada, Felipe y Letizia han inaugurado el VIII Congreso Internacional de Lengua Española en el Teatro Libertador General San Martín. La intervención de Mario Vargas Llosa, novio de Isabel Preysler, ha sido una de las más aclamadas.