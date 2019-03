Sophie Turner, Sansa en 'Juego de Tronos', tuvo sexo con mujeres: "Experimenté mucho antes de conocer a Joe Jonas"

La actriz Sophie Turner, prometida con el cantante Joe Jonas, ha desvelado en una entrevista que tuvo una adolescencia muy divertida y curiosa: "He conocido a muchos hombres y también a muchas mujeres. Para madurar tienes que experimentar mucho. Todo el mundo debería hacerlo. Además yo me enamoro de las almas, no un género concreto", ha dicho.

Así ha confirmado la protagonista de Juego de Tronos los insistentes rumores que la perseguían desde hace meses y que apuntaban a que era bisexual. Sophie Turner protagoniza la nueva portada de la revista Rolling Stone y lo hace junto asu compañera Maisie Williams, que interpreta a su hermana Arya en la ficción de HBO y de la que se dijo que podía ser algo más que una amiga en la vida real.

Turner, que se casará este verano con el cantante Joe Jonas, está muy emocionada por su boda: "Todavía no termino de asimilar que estoy prometida. Me encanta. Y esto no significa que haya conseguido una meta especial, simplemente que he encontrado el lugar donde quiero quedarme para siempre". Y ha añadido: "Antes de prometerme con Joe estaba preparándome para ser una mujer soltera el resto de mi vida. Pero cuando encuentras a la persona adecuada simplemente sabes que es con quien vas a pasar el resto de tu vida. Lo sé porque me siento mucho más madura de lo que mi edad aparenta. Siento que aunque ahora tenga 23 años he vivido suficiente para saber que estoy enamorada de Joe".