El novio torero de Victoria Federica apoya a Miguel Abellán por fichar para el PP

A raíz de que conocerse su salto a la política de la mano de Pablo Casado, Miguel Abellán ha recibido muchos mensajes de apoyo en la cuenta de Instagram del torrero. Allí le han felicitado sus amigos más populares, como Fonsi Nieto y su primo Gelete, que es hijo del desaparecido piloto Ángel Nieto.

Lea también: La lista taurina de Pablo Casado

Colate Vallejo-Nágera y Jacqueline de la Vega también han aplaudido su incorporación al PP de Madrid. "Miguel Abellán es una persona honrada leal creo que es un fichaje espectacular", le ha comentado la venezolana en las redes sociales. Al torero también le han escrito Raquel Lozano, concursante de Gran Hermano Dúo, ("Buen fichaje") y Benji Aparicio, padre del hijo de Laura Matamoros ("Vamos a ganar"). El mismísimo Fran Rivera, que este miércoles visitaba espejo Público para intervenir dentro de su colaboración semanal, insistía en apoyar a su colega porque, decía "es mucho más que un gesto de imagen", para añadir que Abellán "es un tipo muy bueno".

Pero el mensaje más curioso es el que le ha dejado Gonzalo Caballero, que, desde un año, es el novio de Victoria Federica de Marichalar, aunque Jaime de Marichalar se empeña en contar en los medios que no es cierto.

El matador ha animado a Abellán con dos emoji: con la llama de fuego y con una mano a modo de OK. El hermano mayor de Gonzalo, Richie, que es diseñador gráfico y también forma parte de la cuadrilla de la hija de la Infanta Elena, ha apoyado al nuevo miembro del equipo de Pablo Casado diciéndole: "Vamos con todo, gallo".

Puede que Miguel Abellán, número 12 de la lista del Pablo Casado para Madrid, logre que Gonzalo Caballero se decante por el PP en las elecciones del 26 de mayo. Quién sabe si también atraerá el voto de Victoria Federica, que una de los jóvenes estaba en el mismo local que Santiago Abascal en el acto de Vox del 1 de marzo, en el Teatro Barceló de Madrid, aunque se dijo que no estaba en el mitin

Froilán de Marichalar tiene claro a quién no votará en las elecciones. En febrero, fue a la manifestación que organizó PP, Ciudadanos y Vox en la Plaza de Colón de Madrid contra el gobierno de Pedro Sánchez. El sobrino de Felipe VI no avisó a Zarzuela. Después de salir una fotografía en la prensa. Casa Real no tardó en darles un toque de atención a él y Victoria Federica para que evitasen significarse más políticamente.