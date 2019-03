Los abogados italianos relacionan a Raquel Sánchez Silva con un narcotraficante en la investigación por la muerte de Mario Biondo

El caso por la muerte del cámara Mario Biondo está más viva que nunca en Italia, donde los informes que aprueban la teoría del asesinato se multiplican y salen a la luz datos inéditos sobre la investigación. Este miércoles, el diario milanés Il Sussidiario afirma que existen pruebas que relacionan a la viuda de Biondo, Raquel Sánchez Silva, con un narcotraficante, tal y como muestra el vídeo de su declaración, que ha visto la luz en el canal Italia 1.

La propia presentadora española dijo a la policía que Biondo consumía cocaína de manera habitual, algo que negó el amigo de Mario, Angelo Farina, así como los análisis de la autopsia. En su declaración, Sánchez Silva afirmó no conocer al supuesto traficante de drogas, Nacho Leonardi, pero los letrados italianos encontraron pruebas de lo contrario: llamadas, conversaciones y mensajes de texto relacionados con el intercambio de drogas entre Raquel Sánchez Silva y Leonardi. Ella respondió airada: "Necesito pedirle amparo, señor juez. ¿Por qué estamos hablando de mi móvil? Es mi vida privada. Yo, que soy ciudadana española, tengo que aguantar que me amenacen con investigarme en Italia, señor juez, no me parece justo". El magistrado de la sala se muestra contundente: "Nadie la está amenazando, solo pidiendo que responda a la pregunta (¿ha intercambiado mensajes y llamadas con el traficante Nacho Leonardi?). Responda, por favor". "No me acuerdo", dice ella, tal y como se ve en el vídeo que ha publicado Las hienas, un programa de televisión que se emite en el canal italiano Italia 1.

Esta se suma al resto de incongruencias de la presentadora española, como la hora a la que le fue comunicada la muerte de su marido: según el informe, la empleada del hogar encontró el cadáver de Mario alrededor de las cinco de la tarde, pero Raquel recibió mensajes de condolencias en las redes sociales horas antes.

Este mismo lunes, la madre de Mario Biondo, Santina, adelantó que había "un hecho muy grave" relacionado con la muerte de su hijo que había retrasado la tercera autopsia del cuerpo, solicitada por el juez italiano. El hecho se ha considerado lo suficientemente relevante como para que lleve casi tres meses investigándose y se ha pedido a los padres, muy dados a publicarlo todo en las redes sociales, que guarden silencio.

Han pasado ya seis años desde que el cuerpo sin vida de Mario Biondo fuera encontrado en el domicilio madrileño que compartía con su entonces mujer, Raquel Sánchez Silva. Apareció colgado de una estantería del salón y la investigación española se cerró con una clara conclusión: el suicidio. La familia del cámara italiano nunca ha admitido esta posibilidad y consiguió que el caso se reabriera en Italia, donde numerosos expertos criminólogos están respaldando su teoría del asesinato.

