Fran Rivera, ex torero y defensor de las armas: "He recibido ofertas de dos partidos políticos para las próximas elecciones"

Los toreros están al alza y son varios los partidos políticos que quieren contar con ellos en sus listas para las próximas elecciones. Tras anunciarse el fichaje de Salvador Vega y Miguel Abellán por el PP de Pablo Casado, Fran Rivera ha desvelado que él también ha recibido ofertas: "He tenido dos ofertas de dos partidos políticos distintos, pero no es mi mundo ni me voy a meter en política. El PACMA no, claro está, pero no voy a decir de quiénes por respeto".

Además, Fran Rivera ha aplaudido la inmersión de sus compañeros toreros en el mundo de la política: "Miguel Abellán no es ningún monigote, es un tío con dos cojones y viene con muchas ganas de hacer muchas cosas", ha dicho el diestro en Espejo Público. "Salvador Vega es un tipo extraordinario. Se ocupa de una empresa familiar, una planta de hormigón y lo está bordando".

Rivera ya confesó que había votado a Vox en las elecciones andaluzas y nunca ha escondido su simpatía por el partido de Santiago Abascal. Entre los puntos que comparten, la defensa de la fiesta taurina y de la utilización de las armas en defensa propia: "Yo no quiero tener armas, quiero poder defenderme si entran a mi casa. Entran en mi casa y si yo puedo, le doy un estacazo y le dejo seco, y que a mí me metan en la cárcel por eso, por defender a mi familia y mis bienes, es una barbaridad", ha dicho este miércoles.