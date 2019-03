Pablo Iglesias explica por qué se animó a tener un tercer hijo con Irene Montero

Nada más acabar su baja por paternidad, Pablo Iglesias ha visitado El Hormiguero, donde ha revelado cómo es su actual vida como padre. El líder de Unidas Podemos ha desvelado por qué se ha animado a buscar un tercer hijo ocho meses después del nacimiento prematuro de sus mellizos. Pablo Iglesias también habló con su tocayo de su comentado chalet en Galapagar. "Me he hipotecado por 30 años", dijo. Eso sí, echa de menos su pasado proletario: "Me gustaba vivir en Vallecas".

"Mis hijos son muy guapos. Por suerte no han salido a mí", le decía a Pablo Motos el líder de la formación morada. "Duermen bien y son buenos. Ser padre es duro, pero es bonito", comentó. El político y su la madre de sus hijos, Irene Montero, que fueron padres de mellizos hace ocho meses, ya saben que el bebé que esperan será una niña, por lo que podemos asegurar que Irene Montero está por lo menos de cuatro o cinco meses.

"¿Era un hijo deseado?", preguntó Motos al político. "Era buscada, pero fue una sorpresa maravillosa. La verdad es que no esperábamos que buscando encontráramos a la primera", respondió Iglesias. Recientemente, Pablo Iglesias e Irene Montero compartieron la buena nueva en sus redes sociales. "Leo y Manuel van a tener una hermana", anunció Irene Montero hace unos días en su perfil de Instagram.