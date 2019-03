Íñigo Errejón siente amor no solo por su novia tarraconense sino por todo lo catalán

Este fin de semana informábamos de que Errejón y la periodista de La Sexta Glòria Mena seguían manteniendo una relación, conocida y publicada hace años por Informalia. Pero hasta que el político no se fue de escapada con ella a la Rioja y Es Diario les cazó no habíamos visto fotos de ellos juntos.

Y no es que se escondieran o sean extremadamente discretos con sus vidas privadas, ya que estaban en una terraza muy concurrida cuando les retrataron, pero también es cierto que por ejemplo en su perfil de Twitter o de Instagram la periodista toma medidas para ser más discreta: su cuenta no es pública. Otra cosa es que no tengan por qué ocultarse si les apetece darse un paseo por La Rioja y tomando cañas. La derivación o la lectura política de la anécdota radica en que mientras se relajaban como cualquier pareja, alejados de su día a día en La Sexta ella o en el circo político él, Pablo Iglesias escenificaba su regreso público en la plaza del Museo Reina Sofía tras cumplir su baja paternal.

Lea también: Errejón saca las uñas por su amiga reportera

Íñigo Errejón salió con Rita Maestre, hoy casada. La sintonía de la portavoz del Ayuntamiento de Madrid con Errejón es buena y ahora se han vuelto a aproximar políticamente.

La relación de Errejón y la tarraconense (Glòria no es la primera novia catalana que tiene Íñigo) comenzó cuando ella empezó a cubrir a Podemos para la cadena de Atresmedia, en el año 2015, como adelantaba entonces Informalia. Glòria Mena tiene 29 años (seis menos que su novio) y nació de Amposta (Tarragona), aunque vive en Madrid. Trabajó brevemente en la Cadena Ser hasta que en 2013 fichó por los Informativos de La Sexta.

Aparte de su labor como reportera en la sección de política, donde ha cubierto Ciudadanos y Podemos, ha llegado a sustituir en alguna ocasión a Clara Villanueva en los informativos del fin de semana como presentadora. Aunque ella no se muestra públicamente muy entusiasta de su chico, sí lo son los miembros de su familia. Glòria viene de una familia de cuatro hermanos, Carles, Angela, Isabel y ella. Todos menos Glòria comparten en redes las iniciativas políticas de Errejón, cuyo nivel de catalán, por cierto, es muy alto porque lo aprendió en el año 2006, cuando pasó en Cataluña largas temporadas mientras preparaba su tesis. El ahora retirado ex diputado Xavier Domènech ya contó en ocasiones el amor por Cataluña de Errejón, y por su idioma, una lengua que hablaba a diario con los catalanohablantes del Congreso.