Georgina Rodríguez desvía los rumores de embarazo mostrando lencería negra

La novia de Cristiano Ronaldo ha protagonizado este lunes todos los titulares de la prensa deportiva portuguesa y la razón no es otra que una abultada barriguita que ha hecho saltar todas las alarmas. La mostró este lunes en el palco de honor del Estádio da Luz, donde disfrutó con su suegra y su cuñada Elma del partido entre la selección portuguesa y la serbia.

Georgina, que voló a Lisboa en el jet privado de Cristiano Ronaldo, lució un ajustadísimo vestido negro con rayas verticales que, según el ángulo, dejaba ver una incipiente barriguita. La prensa lusa lo tiene claro: la bailarina de Jaca está embarazada de nuevo del que sería el quinto hijo del crack del balón.

Famosos - Barriga inchada de Georgina dá azo a rumores de gravidez https://t.co/aA0kHfAcIT — Correio da Manhã (@cmjornal) 25 de marzo de 2019

Ella no ha confirmado ni desmentido la noticia pero sí ha compartido una fotografía de alto voltaje en las redes sociales enseñando lencería negra. Georgina, que es imagen de la marca Yamamay, luce un esbelto físico y muestra su abdomen trabajado, donde no hay ni rastro de curvas. Eso sí, no sabemos en qué fecha se tomó esta imagen así que como prueba deja mucho que desear.