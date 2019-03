Terelu Campos 'larga' de Rocío Carrasco: de la traición a la estrategia

La presentadora sacó la cara por su amiga del alma, Rociíto, que se encuentra en uno de sus peores momentos después de que la justicia le diera la razón a su ex marido, Antonio David Flores, al que ella acusaba de un delito continuado de malos tratos. Muchos usuarios de las redes sociales han condenado la 'rajada' de Terelu, a quien acusan de haber traicionado a su amiga. Los medios de comunicación, sin embargo, creen que todo es el resultado de un plan elaborado por las dos amigas.

"Yo creo que si alguien piensa que Rocío no sufre con esto Yo creo que no he visto a Rocío tan mal como la he visto en el último año". Terelu defendió a su amiga, que guarda silencio sobre los temas más polémicos, y actuó de portavoz desde Sálvame: "No nos podemos olvidar que durante años ella ha sufrido públicamente todo lo que él ha querido decir y también existían hijos. Los hijos siempre han estado ahí". Y añadió: "La reconciliación es difícil, pero han llegado a tal punto que lo de Olga puede ser un punto más, pero no es el motivo", explicó en referencia a la demanda que Rocío ha interpuesto contra la actual mujer de Antonio David Flores, a los que sus hijos, Ro y Da, quieren como una segunda madre.

A pesar de que la intención de Terelu es la de defender públicamente a su amiga, hay quien piensa que no es la más correcta y que no respeta la ley del silencio impuesta por la hija de Rocío Jurado. Es más, algunos medios creen que la última 'rajada' de Terelu responde a una estrategia para promocionar a su amiga Rociíto y levantar su caché en televisión, con quien negocia participar en Masterchef Celebrity.

Sea como fuere, lo cierto es que Terelu ha recibido multitud de críticas por hablar este lunes sobre su amiga: "Terelu eres patética, tu silencio en el caso de Rocío Carrasco y en el de tu hija lo dice todo, tú solo frivolizas con tus operaciones que las vendes, indecente eres", "Qué clase de amiga es Terelu, que no dice a Rocío que deje atrás el odio e intente tener relación con sus hijos y se olvide de tantas demandas", "¿Terelu sabe lo que ocurrió por qué estaba allí? ¿No, verdad? Pues igual la que miente es Rocío. Es insoportable el aire de superioridad y prepotencia de Terelu", entre otros.