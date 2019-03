Geri Halliwell: la verdad sobre su relación lésbica con Mel B y hasta 20 curiosidades de la Spice Girl

Geri Halliwell ha tenido que salir al paso de las informaciones que le atribuían una relación lésbica con su compañera de la Spice Girls Mel B. Conocida desde siempre como la más picante de las Chicas Picantes, le llegó la fama durante la década de los 90 como a todas las integrantes del grupo. Sin embargo, después de dejar el quinteto la cantante se alejó del foco mediático, aunque siempre activa y con un ojo puesto en la música. Tal vez por haber estado menos expuesta que Victoria Beckham o Mel B, se saben menos cosas de Geri, cuya vida no obstante está repleta de curiosidades: escogemos 20.

1. Su abuela es de Huesca y se llama Máxima Hidalgo. De pequeña iba mucho a Estadilla, en el centro de la provincia aragonesa donde vivía la madre de su madre, devota de la virgen del Pilar. Sin embargo, no habla mucho español, ni lo ha estudiado, aunque chapurrea bien gracias a sus ascendentes.

2. Su madre, también de Huesca, emigró a Watford (Inglaterra) donde conoció al padre de Geraldine Estelle (nombre real de Geri). Algunos también le conocen como Ginger Spice, tras su paso por las Spice Girls.

3. Cuando entró en las Spice Girls acababa de perder a su padre y la vida frenética y trepidante en la que se sumergió le ayudó a superar el dolor que le había causado la pérdida.

4. Casi nadie duda de que fue la más picante de todas porque adoptó el papel de provocadora del grupo, imagen de la que no se ha desprendido. Tenía experiencia en el mundo del espectáculo y ante la gente porque había trabajado como bailarina en un club nocturno de Mallorca y como presentadora de un programa infantil en la televisión turca para ganarse la vida.

5. Pudo ser testigo de Jehová. Su madre quiso convertirla cuando era joven pero no lo consiguió. Tal vez por las convicciones de su madre no salió con chicos hasta que cumplió 30 años. Ella misma reconoció que, frente a su fama de descocada, comenzó tarde su relaciones amorosas. Es muy de pareja y le gusta mucho tener a alguien cerca. Prefiere la vida en pareja que la soltería.

6. Tiene un niño y una niña. En 2006 nació su hija Bluebell Madonna, fruto de su relación con Sacha Gervasi. En 2015 se quedó embarazada de su segundo hijo a los 44 años al que llamó Montague George Hector, fruto de su matrimonio con Christian Horner.

7. Se casó a los 40 años. En 2015 contrajo matrimonio con Christian Horner, expiloto de automovilismo británico. Solo Emma Bunton asistió por parte de la Spice, aunque . el resto de ex compañeras la felicitaron por las redes sociales. No solo faltaron 3 de las Spice Girls sino también parte de la familia. Los padres de Christian Horner decidieron no asistir al enlace porque no aprobaban la relación. Esto se debía a que Horner había dejado a su pareja, con la que llevaba 14 años, tras conocer a Geri.

A pesar de tener muchas parejas, la estrella solo ha pasado por el altar en una ocasión. Sin embargo, si que ha estado comprometida otras veces. En 2009 se prometió con el empresario italiano Fabrizio Politi después de dos meses de noviazgo. Salió con un casado, con Anton Kaszubowski, un consultor de apuestas.

8. Tuvo problemas con la bulimia, como ella misma reveló. Ha sufrido trastornos alimenticios debido en buena parte a la presión que le supuso alcanzar tanta fama y tan deprisa. Robbie Williams le salvó la vida. La cantante ha revelado que el cantante le ayudó con sus problemas después de hacerse muy buenos amigos. Los dos habían pasado por situaciones parecidas, ya que Williams había dejado Take That y Halliwell, las Spice Girls.

9. En 2007 probó suerte como escritora y en 2009 lanzó su propia colección de libros llamados Eugenia Lavander, trasunto con claros tintes autobiográficos de la propia cantante, según afirmó ella misma.

10. Decidió dejar la fama y los lujos y llevar una vida campestre tras trepidante vida en los 90. Halliwell reside junto a su marido y sus hijos en su casa rural de Banbury, Oxfordshire, a una hora en coche de Londres.

11. Es una filántropa activa y solidaria: participa en campañas o eventos por causas varias, siempre por los desfavorecidos y en varias ocasiones ha sido representante de las Naciones Unidas por estos fines.

12. Ha ejercido de actriz tal vez para matar el gusanillo de la interpretación, aunque con pequeñas colaboraciones, como en la película 'Crank: High Voltage'.

13. Fue la primera que se marchó de las Spice Girls. En medio de una gira internacional, Halliwell decidió en 1998 poner fin a su participación en la Spice Girls. Casi 20 años después pidió perdón en sus redes sociales por esta decisión que rompió el corazón a los miles de seguidores del grupo musical. Tuvo éxito como cantante en solitario. En 1999, sacó su propio disco titulado 'Schizophonic', que llegó al número uno en las listas del Reino Unido.

14. Salieron fotos suyas desnudas, no porque la sorprendiera en una playa sin ropa sino porque antes de ser conocida accedió a realizar una sesión de fotos donde aparecía como Dios la trajo al mundo. Tras su ascenso a la fama, las imágenes salieron a la luz en algunas revistas para adultos en el Reino Unido así como en PlayBoy y Penthouse. Algo de lo que se arrepintió años más tarde.

15. También es diseñadora y ha lanzado su propia colección de lencería. En 2013 puso en el mercado su propia colección, basada en su cuerpo: con los pechos grandes y el trasero pequeño, según lo definió ella misma.

16. Fue acosada por un desconocido en 2006 y tuvo que pedir ayuda a la policía porque la seguía. En esta ocasión Halliwell temió por su seguridad y la de su hija, por entonces recién nacida.

17. Halliwell, con una figura envidiable, ha promovido siempre una vida sana y saludable: práctica deporte, hace yoga con frecuencia y suele salir a caminar siempre que puede.

18. Le dedicó una canción a George Michael tras la muerte del cantante. Para honrar a su amigo interpretó Angels in Chains'. Estaba muy unida a él, los dos mantenían una estrecha relación que surgió a raíz de la pérdida de sus familiares: Michael había perdido a su madre y Halliwell a su padre.

19. Cambió fisicamente cuando dejó el grupo. Su salida del grupo musical supuso un cambio físico en la cantante. Cambió su melena pelirroja por el rubia que mantiene en la actualidad y vistió de forma más elegante para escapar de la imagen anterior.

20. En 1998 le cantó el Happy Birthday To You al Príncipe de Gales con motivo de su cincuenta cumpleaños. La cantante fue invitada y le felicitó cantándole el Happy Birthday en presencia de todos los invitados del evento.