Las exigencias de Angélica Rivera para firmar el divorcio de Peña Nieto: 35 coches de lujo y más

Angélica Rivera (49) no va a firmar a cualquier precio el divorcio de su todavía marido, Enrique Peña Nieto (52), ex presidente de México. Según la prensa del país azteca, la ex primera dama mexicana está "molesta y ofendida" por las imágenes del político con su nueva novia, la modelo Tania Ruiz Eichelmann (31), y ahora quiere cobrarse venganza. De ahí sus insólitas exigencias para estampar su firma en el documento de separación.

Angélica le ha pedido a su esposo un total de 35 coches último modelo, tal y como cuenta Salvador García Soto, quien ya adelantó en octubre la ruptura del matrimonio. El periodista mexicano también asegura que 'La Gaviota', conocida así debido al al personaje que interpretó en la telenovela Destilando amor, le exige a Peña Nieto que cubra los gastos de 12 años de vuelos privados de ella y sus familiares para evitar viajar en aviones comerciales, donde podrían ser objeto de burla y mofa de los pasajeros.

Rivera se sintió "molesta y ofendida" por las fotografías de Peña Nieto y Tania Ruiz y consideró que el político había violado algunos de los términos que habían acordado para la separación. "El problema es que, lo que en principio era un acuerdo tranquilo y pacífico de las dos partes, se convirtió ahora en una serie de exigencias, condiciones y reclamos por parte de su esposa", explica el periodista en su columna en El Universal.

Así las cosas, parece que la situación se recrudece entre Peña Nieto y Angélica. Los papeles del divorcio están preparados desde el pasado 1 de diciembre de 2018, pero las últimas fotografías han dado un giro de 180 grados en el proceso de separación, por lo que el final aún se atisba lejano.