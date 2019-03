Bertín Osborne abronca a su amigo Abascal: "¿Armas? Lo que nos faltaba, ¡no me jodas!"

El cantante presentó este lunes su nuevo álbum con un concierto en Madrid al que acudieron multitud de caras conocidas, como Albert Rivera o Florentino Pérez. Bertín Osborne demostró, una vez más, que no tiene pelos en la lengua y dio un buen repaso a la política y la economía antes de subir al escenario: "Lo de Quim Torra y los demás es impresentable. En vez de trabajar, de ponerse a currar para los catalanes, que esté con el jueguecito de si ahora pongo el lazo amarillo, que si ahora lo pongo blanco Es de coña, hombre. Hay que sacarlos a merengazos".

Bertín, que es muy amigo de Santiago Abascal, se mostró muy sorprendido por la nueva propuesta de Vox sobre las armas: "Vamos, es lo que nos faltaba, ¡no me jodas! No he hablado con él, pero estoy seguro de que no lo ha dicho así tal cual, que falta matizar cosas. Porque si lo ha dicho así tal cual, es un error grave". Lo que le parece estupendo es la prohibición del Toro de la Vega: "Creo que era un espectáculo innecesario. El toro, como animal, no se merece eso. Se pueden hacer cosas a caballo con un toro, sin provocarle ese sufrimiento tan fuerte a un animal que es un ejemplo, un icono", ha dicho en ABC.

Y no sólo habló de política española, también de la del otro lado del charco, la que le toca de cerca porque su mujer, Fabiola, en venezolana: "Esto va a acabar a tiros. Lamentablemente no hay otra solución. Mientras sigan robando y esquilmando el país no les van a echar más que a tiros. Y es complicado porque nadie quiere entrar ahí. Y desde dentro más, porque los militares son los que están robando. Varios de ellos tienen algunas de las fortunas más grandes del mundo. Y la gente buscando comida en la basura, es de locos". Y añadió: "Quien diga que en Venezuela hay democracia está zumbado".

Bertín tiene ahora una ajetreada agenda laboral. Además de los conciertos de su nuevo disco, está grabando un programa de entrevistas en Miami, por donde ya han pasado El Puma, Alejandro Sanz y Shaila Dúrcal. Además, tiene otro proyecto televisivo aquí, en España, y su canal de youtube, Bertín lo hace mejor: "Eso es una cachondada que me propusieron y está teniendo muchas visitas. Me descojono, porque es una chorrada y ha empezado a funcionar muy bien. Habrá más capítulos, a partir de ahora también con charlas motivacionales y hablaré de fútbol y política". De las críticas recibidas por el tinte machista del canal, oídos sordos: "Si alguien se enfada, que le den por saco. Yo nunca he escrito ninguna frase sobre la mujer que pudiera ser ofensiva, pero es que hoy en día la gente se ofende por el vuelo de una mosca. A esos, que les den por saco".

Numerosas caras conocidas se acercaron este lunes al Teatro Calderón de Madrid para disfrutar del espectáculo de Bertín, que presentó su disco No debí enamorarme de tu madre. El artista estuvo acompañado por su mujer, Fabiola, y sus dos hijas Eugenia y Claudia. De la televisión llegaron Paz Padilla y Lydia Lozano, que compartieron photocall con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera.