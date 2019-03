Rosalía, en el centro de la polémica por un caché de 500.000 euros

Rosalía se ha convertido en una de las protagonistas de las redes sociales este fin de semana por un desencuentro con Óscar Puente, alcalde de Valladolid. Él afirmó en Twitter que la cantante pide 500.000 euros por actuar en la ciudad y ella lo ha desmentido: "Lo único que voy a decir sobre lo que se dice que pedimos por nuestro show es que es falso".

Lo único que voy a decir sobre lo que se dice que pedimos x nuestro show es q es falso. Es cierto q no es un show sencillo (ya me conocéis) y que somos muchas personas trabajando para que el show sea increible, pero eso que se ha dicho esta lejos de ser verdad. — R O S A L Í A (@rosaliavt) 23 de marzo de 2019

La cantante añadió: "Es cierto que no es un show sencillo (ya me conocéis) y que somos muchas personas trabajando para que el show sea increíble, pero eso que se ha dicho esta lejos de ser verdad". Y 'eso' que se ha dicho, a lo que se refiere Rosalía, es que su caché por un concierto asciende a medio millón de euros. Poca broma. Lo aseguró este fin de semana Óscar Puente, alcalde de Valladolid, que contestó así a un vecino que preguntaba porqué no iba la artista a su ciudad: "Pide 500.000 euros, tú me dirás...".

Lea también: Rosalía sorprende con un mono de mujeres desnudas antes de los Grammy

Tras la contestación de Rosalía, que tiene más de 13.000 likes, el alcalde se reafirma en sus palabras, defiende que ellos no han criticado el caché de la artista sino "simplemente que no podemos pagarlo" y ha añadido: "En este país mola más saber con quién se acuesta un artista que cuánto cobra. Cuando se publica lo primero no he visto escandalizarse nunca a nadie".