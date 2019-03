Jorge Javier Vázquez se relaja con su madre y paseando a sus perros

Los médicos fueron muy claros con Jorge Javier Vázquez después de que superara el ictus cerebral que le obligó a pasar por el quirófano: debía guardar reposo total y absoluto y el presentador sigue esas órdenes al pie de la letra. Ha aparcado sus compromisos profesionales y ha iniciado una vida tranquila alejado de la televisión. Este fin de semana, se ha relajado junto a su madre y sus cinco perros, a los que adora.

Lea también: Jorge Javier Vázquez: "Bebí mucho y me drogué demasiado"

Jorge Javier Vázquez ha optado por apoyarse en su madre, María Morales. Si bien en un principio no le quiso contar qué le estaba pasando para que no se preocupara, ha sido ella, desde que llegó a Madrid el pasado jueves, quien más se ha ocupado de su hijo, del que no se ha separado. Incluso se ha instalado en su casa para cuidar de él.

Acompañado de su madre

El badalonés ha disfrutado este fin de semana del buen tiempo paseando a sus cinco perros (cuatro galgos y un podenco que tiene adoptados), a los que da largos paseos por su barrio mientras escucha su música favorita.