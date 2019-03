Juan Betancourt y Andrea Duro confirman su amor: "¿Lo dices tú o lo digo yo?"

Tras varios meses de rumores, el modelo cubano Juan Betancourt (28) y la actriz Andrea Duro (27) han confirmado su relación con una fotografía en sus perfiles de Instagram. Este fin de semana se han encontrado en el Festival de Cine de Málaga y han decidido hacer público lo que para muchos era un secreto a voces: que Rocío Crusset y Chicharito ya son historia para ellos.

Juan Betancourt subió una fotografía el sábado acompañado de su gran 'amiga' Andrea Duro. Las miradas entre ambos reflejan una complicidad y una química especial. Desde hace varios meses, el modelo cubano y la actriz se dejan comentarios en las redes sociales que habían suscitado todo tipo de rumores sobre la relación que tenían. Ahora, el ex de Rocío Crusset y la ex de Chicharito han confirmado los rumores con una imagen y un texto que no deja lugar a dudas: "¿Lo dices tú o lo digo yo?".

La actriz también ha colgado una imagen muy parecida a la de su chico, en la que miran fijamente a cámara: "Hasta que se seque el malecón", ha escrito junto a ella.