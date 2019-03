Leticia Sabater, entrevistada por el diario británico 'Daily Mirror': "Quiero el culo de Emily Ratajkowski"

A sus 52 años, la cantante quiere pasar una vez más por el quirófano para retocar su imagen y mejorar su aspecto antes de su próxima gira musical. En esta ocasión, Leticia Sabater se ha propuesto conseguir los abdominales de Madonna, las caderas de Kim Basinger y el trasero de Emily Ratajkowski. La noticia ha llegado incluso al Reino Unido.

Desde las tierras de la reina Isabel II, el diario británico Daily Mirror ha concedido un espacio a la musa española del LGTB y la ha entrevistado para conocer, de primera mano, cuáles son sus planes estéticos. La cantante se gastará más de 10.000 euros para conseguir los abdominales de Madonna y unos cuantos más para lucir las caderas de Kim Basinger y el trasero de Emily Ratajkowski. Se trata de una operación que requiere anestesia general y que tendrá una duración de seis horas, pero a ella no le dan miedo los riesgos: "He tomado muchas decisiones arriesgadas a lo largo de mi carrera y esta, es una más", dice ella.

Pop star who had surgery to 'restore virginity' having op to get 'Madonna's abs' https://t.co/BWvRyKIzH6 — Leticia Sabater (@SABATERLETICIA) 21 de marzo de 2019

El diario británico recuerda, además, que Leticia es la "estrella española" que se operó para restaurar su virginidad. Lo hizo en 2015 y se reconstruyó el himen por 6.000 euros sólo seis meses después de viajar a Miami para ensancharse la vagina: "He tenido que dejar ya cinco relaciones porque nos era imposible tener relaciones por culpa de este problemilla", contó entonces. Lo del himen no era un problema, sino un capricho: "Porque me parece bonito serlo. De pequeña creía que llegaría virgen al matrimonio, pero a los 23 años decidí que no iba a esperar más".