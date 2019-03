Hugh Grant, el azote de Theresa May: ayuda a conseguir un millón de firmas contra el Brexit

El actor británico, famoso por películas como Notthing Hill o Cuatro bodas y un funeral, se ha convertido en el nuevo enemigo público número 1 de la primera ministra del Reino Unido, Theresa May. ¿La razón? Hugh Grant impulsó este miércoles una campaña contra el Brexit y el éxito ha sido rotundo.

El ex de Elizabeth Hurley firmó una petición on-line para detener el Brexit y compartió el documento en las redes sociales: "He firmado, como cualquier persona sensata en este país, es una emergencia nacional", escribió junto al enlace, que fue rápidamente compartido. Gracias a este gesto, la petición ya ha reunido un millón de firmas.

Eso sí, no todos los seguidores de Hugh Grant estuvieron de acuerdo con esto y algunos de ellos han arremetido contra el actor: "Cantantes y actores, sois una marioneta. Callaos".

I've signed. And it looks like every sane person in the country is signing too. National emergency. Revoke Article 50 and remain in the EU. - Petitions https://t.co/tPgkaz1soi