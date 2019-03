Andrea Molina, hija de Lydia Bosch, acosada por dos hombres en una furgoneta

La actriz, hija de Micky Nadal y Lydia Bosch, ha relatado un terrible episodio de acoso del que fue víctima hace apenas unas horas. Este jueves, Andrea Molina salía del gimnasio cuando dos hombres en una furgoneta comenzaron a acosarla: "Han empezado a pitarme y a chasquearme como a los perros. He acelerado pero han pegado su coche al mío por detrás en repetidas ocasiones".

Andrea Molina ha continuado: "Me he sentido súper incómoda y lo único que hacía era mirar para el frente e ignorar, hacer que no les escuchaba, pero obviamente sí que les escuchaba". Por último, la joven de 27 años ha lanzado una importante reflexión: "Señores, después se preguntan por qué se hacen manifestaciones. Por qué las mujeres se reivindican. Por qué hay días en los que las mujeres salen a la calle y piden respeto. Por cosas como estas se necesitan hacer estas manifestaciones y estas llamadas de atención, porque es muy fuerte que en el 2019, yo con 27 años, tenga que sentirme incómoda porque haya dos burros, dos cazurros, que se dediquen a intimidarme".

Hace sólo unos días, con motivo del Día Internacional de la Mujer, la hija de Lydia Bosch compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales sobre el machismo y la importancia de cuidar a las mujeres: "Hoy me paso por aquí para pedirte que te quieras, que te quieras mucho. Para pedirte que no dejes pasar un día sin recordarte lo preciosa y maravillosa que eres. Tómatelo como una obligación, ponte delante del espejo, mírate en él y dítelo con todo el amor del mundo. Aprende a estar sola. Es fundamental. Ve a caminar sola, prepárate tu cena favorita, ponte esa película que tanto te gusta y disfruta de tu compañía. Aprende a estar en silencio. Sin música, sin gente, sin estrés, sin prisas (...) Estamos llenas de amor, estamos llenas de VIDA. Que no se te olvide nunca".