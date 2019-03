Hiba Abouk corta por lo sano y estrena nuevo look

La actriz Hiba Abouk (32) ha sido la última en sumarse a la moda de la melena bob y ha lucido su nuevo look en las redes sociales: "A veces hay que cortar por lo sano", ha dicho junto a una imagen en la que no hay ni rastro de su espléndida melena.

Lea también: Hiba Abouk y Achraf Hakimi confirman su romance con una foto y una declaración de amor

Las opiniones de los seguidores sobre la nueva imagen de Hiba Abouk han sido muy dispares, desde los que piensan que está preciosa de cualquier manera a los que no les hace ninguna gracia esta nueva melena: "No me gusta", "Qué fea", "¿Pero qué te has hecho en el pelo?"... Además, algunos de ellos apuntan a que está mucho más delgada y le aconsejan engordar para recuperar su belleza: "Con tanto hueso no te ves tan guapa", "Cuídate más se te ve desmejorada", "Estabas más guapa un poquitín más gordita"... Seguro que a su chico, el futbolista Achraf Hakimi, le gusta de todas las maneras.