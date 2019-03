David Bustamante y Paula Echevarría, de mal rollo: bronca y 'unfollow'

Todo parecía de color de rosa en el universo Bustamante-Echevarría pero los últimos acontecimientos han dinamitado la cordialidad que habían acordado por el bien de su hija Daniella. Al parecer, el cantante y la actriz tuvieron una tremenda bronca hace unos meses y no se ven desde entonces. Además, ya no se siguen en las redes sociales.

No se conocen los motivos de la última pelea entre David Bustamante y Paula Echevarría pero sí las consecuencias de la misma: según ABC, la ex pareja no se ve desde entonces y habla exclusivamente sobre las cosas que atañen a su hija. Llevan así un par de meses y parece que no llega la calma, pues hace sólo unos días que dejaron de seguirse en las redes sociales.

De hecho, la actriz felicitó a su padre el pasado martes, 19 de marzo, con un tierno mensaje y una bonita fotografía, pero no hizo referencia alguna a Bustamante, como hicieron Alba Carrillo con Fonsi Nieto o Vicky Martín Berrocal con El Cordobés.

El cántabro está centrado ahora en su faceta laboral. Es uno de los coaches de La Voz, concretamente el de Luis Fonsi, y está a punto de comenzar su tour musical Héroes. Mientras, su ex mujer disfruta de la 'dolce vita' al lado de Miguel Torres, que la acompaña incluso a las sesiones de fotos y rodajes. Su amor marcha viento en popa, tanto que Paula Echevarría no tiene reparos en declararle su amor públicamente: "Tener al lado a alguien que te cuide todo el rato Gracias Karma".