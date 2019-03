Laura Escanes, acosada en las redes: "Ojalá te mueras, puta inútil"

La mujer de Risto Mejide, embarazada de su primer hijo, ha denunciado públicamente los continuos insultos que recibe por parte de un internauta. A pesar de haber bloqueado a esta persona en las redes sociales, continúa recibiendo mensajes: "Ojalá te mueras, puta inútil".

Laura Escanes atraviesa el primer trimestre del embarazo y lo hace con muchas molestias, como náuseas o fuertes dolores de cabeza que le impiden atender muchos de sus compromisos profesionales. A pesar de haber bajado su ritmo de trabajo y pasar más tiempo en casa, hay una persona dispuesta a alterar su tranquilidad. Se trata de un usuario de las redes sociales que le envía mensajes terribles como "Por mí te puedes morir, pedazo de inútil que no vales pa ná", "Puta inútil. Ojalá te mueras" o "No has dado un palo al agua en tu vida. Y braguetazo con Risto. Ojalá se te llevan al niño a una familia norla, que a este paso lo casas con un viejo cuando tenga cinco meses".

Como para no bloquear ??????????? pic.twitter.com/MezijfEkTn — Laura Escanes (@LauraEscanes) 19 de marzo de 2019

Como decíamos, Laura Escanes actuó tal y como la Policía aconseja en estos casos, pero ni si quiera esto sirvió para detener el ciberacoso, pues los mensajes continuaron: "Soy el de antes, que me has bloqueado. Menuda payasa estas hecha, busca vidas". La mujer de Risto, resignada, ha publicado los textos y ha apuntado "Como para no bloquear".

Esperemos que cese esta situación y la instagramer pueda disfrutar de esta nueva etapa de su vida. A sus 21 años, Laura está embarazada de su primer hijo, el segundo ya para Risto Mejide, que fue padre de Julio con la presentadora Ruth Jiménez. Anunciaron la buena noticia hace sólo tres semanas con las primeras ecografías del bebé: "VAMOS A SER PAPÁS. Queríamos esperarnos un poco más porque aún es pronto... pero estamos muy felices".