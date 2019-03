Marcos de Quinto, el nuevo Risto Mejide de Ciudadanos, criticado por tributar en Portugal

Marcos de Quinto, ex vicepresidente de Coca Cola, se ha convertido en el fichaje más importante de Albert Rivera. Desde su llegada a Ciudadanos, el Risto Mejide del mundo empresarial, gran amigo suyo, por cierto, se ha enfrentado a múltiples ataques por parte de los enemigos de la formación naranja.

Lea también - Marcos de Quinto, de Coca-Cola a la política: el nuevo Risto Mejide de Ciudadanos

Algunas de las críticas más fuertes que le han llegado son debidas al lugar en el que tributa. Y es que Marcos de Quinto pagó sus impuestos el año pasado en Portugal. El mayor influencer de marketing, casado con la soprano brasileña Angélica de la Riva, estableció su residencia fiscal en Lisboa. Allí es donde ha pasado la mayor parte de su tiempo en estos años.

Hay quien ha visto en esta maniobra una manera de evitar el férreo control tributario español, ya que Portugal exonera del pago del impuesto sobre la renta a los extranjeros en lo que se refiere a los ingresos obtenidos en otros países. El propio De Quinto ha contestado a los que dudan de él en Twitter: "He pagado mis impuestos religiosamente en todos los lugares a los que mi trabajo me ha llevado USA (2015-2017) y USA+Portugal (2018)", ha declarado.

He pagado mis impuestos religiosamente en todos los lugares a los que mi trabajo me ha llevado USA (2015-2017) y USA+Portugal (2018). Este año he vuelto a España. Ruego no difunda rumores y pregunte con amabilidad en vez de asumir que actúo como algunos antiguos compañeros suyos.