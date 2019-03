Alba Díaz estrena un coche de 60.000 euros una semana después de aprobar el carnet de conducir

La hija de El Cordobés y Vicky Martín Berrocal es una de las instagramers más populares del momento. Con estilazo, contactos y un novio guapo, sólo le faltaba una cosa para ser lo más de lo más: un cochazo. Dicho y hecho. Hace sólo siete días que consiguió el carnet de conducir y ya ha estrenado un Jaguar que quita 'el sentío'.

Según El Español, Alba Díaz se ha encaprichado del E-Pace, el primer SUV (vehículo deportivo utilitario) de Jaguar, una de las marcas de vehículos más exclusivas del mundo. Este modelo en concreto ofrece diferentes características y prestaciones a elección del cliente, de manera que su precio oscila desde los 37.650 euros euros el básico hasta 61.650 euros.

Está claro que este exclusivo coche es un regalo para Alba Díaz y todo apunta a que ha sido de su padre, Manuel Díaz El Cordobés. El torero es imagen de esta marca, a la que patrocina en actos y en redes sociales. Además, tiene su propio Jaguar, un modelo F-Pace valorado en 48.210 euros. La joven aún no lo ha mostrado en Instagram, la ventana a su vida, pero sí ha enviado un tierno mensaje a su padre para celebrar que este martes es 19 de marzo: "Feliz día al mejor. No puedo estar más agradecida... Ha sido, es y será un lujo aprender de ti y compartir contigo cada momento. Crecer a tu lado ha sido una lección de vida, algo que jamás me podrán quitar y que jamás olvidaré! Te quiero con toda mi alma! El hombre de mi vida".

Está claro que vive uno de sus mejores momentos. A sus 19 años, su carrera como modelo e influencer va viento en popa (Alba ya ha desfilado en la Semana de la Moda de Madrid) y también su relación con Javier Calle, un empresario marbellí que rompió su matrimonio por ella. Con él acaba de disfrutar de un romántico viaje a Tailandia que 'empalmó' con una escapada de chicas para celebrar el cumpleaños de su madre, Vicky Martín Berrocal, en Marruecos.

