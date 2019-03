El Pequeño Nicolás ficha a cuatro 'cerebritos' para su partido millennial y promete legalizar la marihuana

Francisco Nicolás Gómez Iglesias, más conocido como el Pequeño Nicolás, prepara su salto a la esfera de la política europea con su partido, Influencia Joven. Para ello, el ex concursante de GH VIP se ha rodeado de cuatro exitosos empresarios que no superan los 30 años. Junto a ellos -y otros fichajes- pretende presentarse a las elecciones europeas y lograr, entre otra serie de cosas, legalizar la marihuana.

Los cuatro nuevos rostros del partido del Pequeño Nicolás son gurús del emprendimiento y están entre los 30 jóvenes más influyentes de España, según la revista Forbes. Se trata de Héctor Rey y Álex Huertas, los fundadores de la firma de gafas de sol Northweek; Sergio Escoté, propietario de Óptima Network; y Álex Sicart, promotor de la consultora tecnológica Shasta.

Lograr sus incorporaciones no ha sido sencillo, pero Francisco Nicolás no se detiene y promete que llegarán nuevas mentes jóvenes y preparadas a su formación, tal y como desveló este lunes en Espejo Público: "Los fichajes que quedan son muchos y muy buenos, de la categoría de los que hay ahora. Antes que prejuzgar es mejor leer la intención y los objetivos del partido, que solo vamos a concurrir a las elecciones europeas", decía el otrora 'confidente' del CNI.

El Pequeño Nicolás dejó claro el objetivo de su formación política: "Influencia Joven viene porque los jóvenes a día de hoy no tenemos representación y nunca la hemos tenido en el parlamento. Al final somos la generación más preparada, más formada, pero la que más problemas tiene. Para tener un salario medio tienen que pasar muchísimos años trabajando. Hay que cambiar las reglas del juego y para eso hay que formar un partido en el que los mejores jóvenes, gente que ha empezado de cero y no son hijos de papá ni nada, colaboren para intentar cambiar un poco todo desde la educación", explicó.

Uno de los objetivos de su partido es legalizar la marihuana: "Lo de legalizar el cannabis es porque yo hace 4 años hablé con el director del SUP, Sindicato de Policías, y me dijo que para un mayor control y a nivel de organizaciones criminales, lo mejor era una legalización. Ahora existen asociaciones que al final todo es dinero negro, no genera impuesto y no hay mayor control. De hecho, se podría producir y cultivar en España", justificó.

El joven, además, aseguró que su partido no tiene ideología, se va a desarrollar en un "90%" a través de las redes sociales y su único objetivo es ayudar a los jóvenes, así como crear dos nuevos ministerios: uno de Emprendimiento y otro de Juventud.

Pese a lo interesante de su alocución, los tertulianos del programa de Antena 3 desviaron su atención a un curioso detalle en el cuello de Francisco Nicolás. Fue Susanna Griso la que trató de resolver sus dudas: "Te quiero preguntar... ¿Lo que tienes en tu cuello es un chupetón?". El joven se quedó sin palabras durante unos segundos y respondió entre risas: "Es que tengo la piel muy sensible".