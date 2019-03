Jaime de Marichalar, sobre su hijo Froilán: "Me gusta que sea gamberrete"

Jaime de Marichalar (55) ha salido al paso de las últimas informaciones que relacionan a sus hijos, Froilán (20) y Victoria Federica (18), con Vox. El ex marido de la infanta Elena ha dejado claro que sus vástagos no están afiliados a ningún partido y se ha mostrado encantado con la forma de ser de Froilán.

"Mis hijos no están afiliados a ningún partido político", ha asegurado Marichalar, quien se declara muy orgulloso de su hijo: "Está sacando su curso, está muy centrado y le va muy bien su carrera. Es cierto que la diferencia con su hermana Federica es que es más movido, más gamberrete. Y gracias a Dios que es así", ha explicado el ex duque de Lugo a La Razón.

Al ex yerno real le gusta que Froilán sea así: "A mí no me hubiese gustado nada que mi hijo fuese el empollón y el típico que siempre levanta la mano porque se lo sabe todo. Yo prefiero que sea así como es, un buen chico, espabilado y que disfruta", ha explicado. Marichalar cree que "es igual que la infanta".

En cambio, Jaime ha señalado que Victoria Federica se parece más a su familia: "Mi hija ha salido a mi familia, me recuerda mucho a mi madre, que era una mujer muy elegante con mucho estilo, como Victoria". Marichalar también está encantado con ella: "Ha ido siempre a curso por año, pero está haciendo el curso puente porque el sistema inglés es diferente al español y para que le convaliden tiene que hacerlo", ha desvelado.

El ex marido de Elena de Borbón ha desmentido que su hija tenga novio: "Me dice que no tiene, que no está saliendo con el torero y yo la creo", dijo en referencia a su supuesta relación con Gonzalo Caballero, con quien ha sido fotografiada en actitud muy cariñosa en varias ocasiones.

Y siguiendo con los desmentidos, el ex duque también niega que Victoria Federica estuviera presente en la fiesta de Vox, pero no así en la sala madrileña Teatro Barceló: "Coincidió que ella estaba en otra parte del Teatro Barceló en la puesta de largo de una amiga, pero ni bajó al mitin, ni estuvo en él", ha sentenciado.