Iñaki Gabilondo desata la ira en las redes sociales al decir que Vox es el franquismo

El periodista ha provocado una acalorada polémica en Twitter con sus últimas declaraciones. Iñaki Gabilondo dejó una buena ristra de titulares: "Vox es el franquismo", "Casado se tendría que llamar 'Casadox" o "Soy feminazi", además de un análisis sobre la situación en Cataluña, han levantado ampollas entre sus detractores, que lo han criticado duramente en las redes sociales.

Iñaki gabilondo, no es mas que un periodista del monton, que va de divo

A mí este hombre siempre me ha dado repelus, fijate, periodista a los pies de @PSOE , repugnante "Iñaki Gabilondo" pic.twitter.com/M7Dr7HOKkf

Iñaki Gabilondo consiguiendo para Vox no 100.000 votos sino 500.000 votos más.

Iñaki Gabilondo no es un mal periodista, es su propio ser el que está deteriorado, no puede salir un buen profesional de donde no hay una persona normal.