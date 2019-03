Rosana canta a dúo con Juan Guaidó en plena calle de Venezuela

La cantante Rosana está de visita en Venezuela, donde ha mostrado su apoyo a Juan Guaidó, el principal opositor al presidente venezolano Nicolás Maduro. La artista y el político cantaron a dúo y en plena calle alguno de los temas más importantes del repertorio de la canaria.

El encuentro se produjo durante la asamblea ciudadana en el sector Montesano, en el Estado de Vargas. Allí, ante las peticiones de la gente se animaron a entonar unos fragmentos de Pa ti no estoy y Sin miedo en plena calle. Guaidó, visiblemente animado, aplaudía al ritmo de la guitarra de Rosana. "No espero visita, así que no vayas que pa ti no estoy", cantaba la artista, mientras el político le decía a la gente: "¡Para los malos no estamos, para los buenos sí".

Rosana ?@Rosanacontigo? Guaidó en Venezuela . Para cantar y echar una mano . pic.twitter.com/TzqmteeAvP — Camilo Egaña (@camilocnn) 17 de marzo de 2019

#17M [VIDEO EXCLUSIVO] El presidente interino, Juan Guaidó, cantó junto a la cantante española Rosana Arbelo durante la asamblea ciudadana en el sector Montesano, estado Vargas. pic.twitter.com/srXxW6hGZH — El Nacional (@ElNacionalWeb) 17 de marzo de 2019

Rosana también ha pasado unas horas junto a Fabiana Rosales, esposa de Guaidó. La cantante ha apoyado la llegada de ayuda humanitaria al país. La propia Rosales ha publicado un vídeo en Instagram en el que se muestra la recepción de 50 colchones nuevos para el hospital San Juan de Dios, en Caracas. En el mismo, la cantante aparece cantando Sin miedo, un gesto que ha agradecido la esposa del opositor venezolano: "Gracias Rosana por compartir tus mensajes de esperanza hechos canción".

El apoyo de Rosana a Guaidó se une al de otros artistas como Alejandro Sanz, Juanes, Luis Fonsi, Carlos Baute o Miguel Bosé, entre otros. Algunos de ellos participaron en el show Venezuela Aid Live, celebrado el pasado 22 de febrero en oposición al gobierno de Maduro.

