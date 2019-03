La reina Isabel II se planta con Meghan Markle: no habrá oficina para los duques de Sussex

A sus 92 años, la monarca más longeva de Europa dirige Buckingham Palace con mano de hierro y ha puesto freno a las pretensiones de los duques de Sussex, que querían separar su oficina de la de palacio y decidir por sí mismos su agenda oficial. Isabel II se ha negado en rotundo.

"El príncipe Harry y Meghan Markle querían que su corte fuera totalmente independiente del Palacio de Buckingham, pero se les dijo que no. Hay una estructura institucional que no permite ese tipo de independencia. El sentimiento es que es bueno tener a los Sussex bajo la jurisdicción de Palacio de Buckingham, así que simplemente no pueden irse y hacer lo suyo", señaló una fuente real al periódico The Sunday Times.

Leer también: El príncipe Harry y Meghan Markle contratan a la asesora de Hilary Clinton para limpiar su imagen

Según este medio, los duques de Sussex querían desarrollar un estilo de trabajo propio y distinto al de otros miembros de la Familia Real. Meghan, defensora de la igualdad de género, quería continuar con su labor como activista, mientras que Harry pretendía volcarse por completo en actos solidarios. Su gozo en un pozo: la reina Isabel II, con el apoyo de su hijo y heredero, el príncipe Carlos, no ha dado permiso para ello. Las secretarías de los duques de Sussex y Cambridge se separan, pero ambas seguirán bajo la orden y supervisión de Buckingham.

Los duques de Sussex han recibido la noticia desde su nueva residencia de Frogmore Cottage, donde Meghan Markle guarda reposo en la recta final de su embarazo. Con su agenda oficial despejada, la ex actriz prepara la llegada de su primer hijo, cuyo nacimiento está previsto para mediados de abril.